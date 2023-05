Die 24-jährige Influencerin hat im Halbfinale von Let's Dance abgeliefert. Vor einem Tanz hatte sie heftig Angst.

Bei der Show am Freitagabend holte Julia Beautx gemeinsam mit ihrem Tanzparter Szolt Sándor Cseke in drei Tänzen 80 von möglichen 90 Punkten. Vor einem Tanz, dem Slowfox, hatte die Influencerin so richtig Schiss. Davon war aber überhaupt nichts zu merken: Am Ende gabs für ihre Slowfox-Performance von der Jury starke 29 Punkte. Nach ihrem Auftritt war sie richtig happy:

Bei der finalen Entscheidung gestern Abend wurde die Influencerin krass emotional und sank auf die Knie:

Mittlerweile hat sich Julia auch auf Insta gemeldet und gesagt, dass sie richtig sprachlos ist und sich für den ganzen Support bedankt. Mit einem Platz im Finale hätte sie nie gerechnet!

"Let's Dance"- Finale: Diese Stars sind dabei

Neben der Influencerin und ihrem Tanzpartner sind noch zwei weitere Paare im Finale am Start. Model Anna Ermakova mit ihrem Partner Valentin Lusin und Ex-Profi-Turner Philipp Boy mit seiner Partnerin Patricija Ionel. Btw: Die Final-Show läuft am kommenden Freitag um 20.15 Uhr.