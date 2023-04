So dreist wurde Julia Beautx abgezockt!

"Let's Dance" fordert Julia Beautx' volle Aufmerksamkeit. So ist ihr zweimal hintereinander der gleiche Fehler passiert.

Das teilte sie in ihrer Instagram-Story und in ihrem Podcast "Die Nervigen". Sie ist auf eine Phishing-Mail reingefallen. Die Betrüger gaben sich als DHL aus - bei einem Paket gäbe es "Probleme auf dem Transportweg". So ergaunerten sie sich Julias Kreditkartendaten und sogar ihre Adresse. Die hatte es nämlich versäumt zu checken, ob die Mail legit ist.

Mir ist so eine dämliche Scheiße passiert, und die ist repräsentativ dafür, wie lost ich im Moment bin und wie mich dieses Tanzen in meinem Alltag zerstört.

Julia Beautx glaubt Betrügern - zum zweiten Mal

Das ist nicht das erste Mal, dass ihr sowas passiert ist, berichet sie. Schon zwei Monate vorher hatte sie auf eine Fake-UPS-Mail geantwortet und ihre Bankdaten rausgerückt - die Betrüger zogen ihr monatlich 69 Euro ab. Die ganze Sache ist Julia super unangenehm:

Ich habe es nicht einmal gemerkt, sondern mein Papa hat es gemerkt. Noch peinlicher.

Man kann also nur hoffen, dass sie nach "Let's Dance" wieder mehr Kopf für andere Dinge hat.