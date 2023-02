Let's Dance: So sind Knossi und Julia Beautx gestartet 💃

Beide Social-Media-Stars hatten richtig viel Spa├č. Auf der Tanzfl├Ąche geht aber safe noch mehr.

In der ersten Show der neuen Staffel am Freitagabend waren beide Teil eines Gruppentanzes. Ihren "richtigen" Tanzpartner bekamen sie erst am Ende der Show. Knossis erster Tanz bei Let's Dance war ein Tango:

Wie viele Punkte bekam Knossi? Die Jury gab Knossi f├╝r seine Perfomance zw├Âlf Punkte. Zum Vergleich: Die beste Wertung bekam die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker Anna Ermakova mit 23 Punkten. Knossi war nach seinem ersten Abend bei Let's Dance trotzdem richtig happy. Auf Insta sagte er: "Es war geil, es hat ultra Spa├č gemacht." Knossis Tanzpartnerin f├╝r die Staffel wird Isabel Edvardsson sein.

Julia Beautxs Ziel? "Besser werden"

Die Influencerin tanzte mit ihrer Gruppe, in der auch TikTok-Star Younes Zarou dabei war, einen Cha-Cha-Cha:

Das Jury-Urteil fiel f├╝r Julia leider nicht so gut aus. Sie bekam nur zehn Punkte. Zusammen mit Younes landete sie auf dem letzten Platz. Die Influencerin meldete sich am Abend ebenfalls noch auf Insta. Sie erkl├Ąrte, dass es in den Proben immer besser lief als in der Show. Zusammen mit Tanzpartner Zsolt S├índor will sie jetzt aber Vollgas geben.

BTW: In der ersten Show waren noch alle Kandidaten safe. N├Ąchste Woche fliegt dann Show f├╝r Show ein Tanzpaar raus.