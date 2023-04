Die Gruppe "Letzte Generation" will Berlin zum Stillstand bringen, um ihre Forderungen an die Regierung durchzusetzen.

Das wird vor allem die Autofahrer nerven, weil es durch die Proteste zu Staus auf den Straßen kommen kann. Deswegen riet die Gruppe in dieser Zeit auf Bahn oder Bus umzusteigen.

Wann findet die Protest-Aktion statt?

Am Mittwoch (19. April) gibt's eine Auftaktveranstaltung zu den Protesten in Berlin und die ersten Störungen und Blockaden im Regierungsviertel. Am Sonntag (23. April) findet eine Versammlung am Brandenburger Tor statt und ab Montag (24. April) will die Gruppe dann die komplette Hauptstadt auf unbestimmte Zeit lahm legen.

Wir werden die Stadt friedlich zum Innehalten bringen.

Schon über 1.000 Aktivisten haben sich dafür angemeldet. Was genau wo und wie geplant ist, hält die Gruppe geheim. Der Grund: Die Polizei geht gegen die Aktionen vor, weil sie illegal sind.

Knast! Gericht verurteilt "Klima-Kleber"

Was fordert die "Letzte Generation"?

Die Aktivisten sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Blockaden in Berlin zu stoppen. Sie würden ihre Aktionen nicht machen, wenn die zum Beispiel einen Plan zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels vorlege. Mehr dazu erfährst du hier: