Gucci, Prada und Co: "Letzte Generation" besprüht Luxus-Stores in Berlin

Unter dem Motto "Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten" färbten die Aktivisten die Läden am Ku'damm in Orange.

Die Klimaaktivisten-Gruppe "Letzte Generation" hatte angekündigt, Berlin in den nächsten Tagen zum Stillstand zu bringen. Seit Donnerstag protestieren sie in der Hauptstadt - am Samstagmorgen traf es die Designer-Stores auf der Luxus-Shoppingstraße am Ku'damm.

Aktivisten wollen Berlin übernehmen - was geht da ab?

Die Aktivisten besprühten die Läden von Gucci, Prada, Rolex, Dolce & Gabbana und Louis Vuitton mit orangener Farbe. Als Grund nannten sie die soziale Ungerechtigkeit, die durch solche Läden repräsentiert werde. Die "Letzte Generation" fordert auf Twitter einen "sozial gerechten Weg aus der Klimakatastrophe".

Kein Stress mit der Polizei

Acht Aktivisten sollen laut der "Berliner Zeitung" nach der Protestaktion von der Polizei überprüft worden sein. Ein Polizeisprecher habe gesagt, dass es keine Auseinandersetzungen gegeben habe.