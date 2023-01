Klimaaktivisten köpfen Weihnachtsbaum vorm Brandenburger Tor

Mit einer Hebebühne sind zwei Aktivisten der "Letzten Generation" die 15 Meter hohe Tanne hochgefahren.

Oben schnitten sie dann mit einer kleinen Säge die Spitze des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor in Berlin ab. An der Hebebühne hing ein Transparent mit dem Satz: "Nur die Spitze des Weihnachtsbaums."

Mit der Aktion will die Klima-Organisation "Letzte Generation" mehr Klimaschutz in Deutschland erreichen. "Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe", sagte eine Aktivistin zu der Aktion. "Der Klimakollaps in Deutschland steht vor der Tür, und die Bundesregierung macht keinerlei Anstalten, uns zu schützen."

Dieses Jahr war nur die Spitze des Weihnachtsbaums! Wir haben die Spitze am Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor gefällt, denn es kann kein besinnliches Weihnachten geben, wenn Menschen Angst um ihr Leben haben. #Weihnachtsbaum #BrandenburgerTor https://t.co/hfxFuuUxxw

"Letzte Generation" will weiter machen

Welche Folgen der geköpfte Weihnachtsbaum für die Aktivisten hat, ist noch nicht klar. Die Polizei sagte nur, dass Maßnahmen laufen würden. Trotzdem kündigte die Organisation weitere Aktionen an. Das ist der Grund: "Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass unsere Lebensgrundlage gesichert ist."

Mehr zur "Letzten Generation" und ihren Aktionen findest du hier: