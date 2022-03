Tinder-Schwindler von seiner Fake-Familie verklagt!

Die Diamanten-Familie Leviev geht rechtlich gegen den Betrüger Simon Leviev vor. Der Grund: "böswillige Verleumdung".

Damit steht der Tinder-Schwindler im Fokus der Milliardären-Familie Leviev, die in der Diamantenbranche tätig ist. Simon soll den Namen der Familie ausgenutzt haben: Er änderte seinen Namen von Shimon Yehuda Hayut in Simon Leviev. Er behauptete, dass er zu der reichen Familie gehöre, um Frauen auf Tinder um mehrere Hunderttausend Euro zu betrügen. Das deckte die Netflix-Dokumentation "Der Tinder-Schwindler" auf.

Anzeige in Israel

Der Boulevardzeitung TMZ sollen juristische Dokumente vorliegen vom Anwalt der wahren Leviev-Familie. Am Montag soll Simon Leviev in Israel angezeigt worden sein. Laut dem Anwalt der Familie, Guy Ophir, sei das der erste Schritt in einem "allumfassenden juristischen Krieg". Simon soll wegen der Verwendung des Nachnamens eine böswillige Verleumdung und Verletzung ihrer Privatsphäre begangen haben.