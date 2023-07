Bei einem Konzert hatte der Sänger mit Stimmproblemen zu kämpfen. Das Publikum regelte und sang den Song für ihn.

Lewis Capaldi trat am Samstagabend auf dem Glastonbury Festival in England auf. Nach einer Weile hatte der Sänger mit Stimmproblemen zu kämpfen: „Ich bin ehrlich mit Euch, ich verliere langsam meine Stimme hier oben, aber wir machen weiter und ziehen das durch bis zum Schluss“, sagte er. „Ich möchte nur, dass ihr alle so laut mitsingt, wie ihr könnt, wenn das in Ordnung ist?“

Fans singen für Lewis Capaldi

Das ließen die Fans sich nicht zweimal sagen. Sie supporteten ihn voll und sangen das Lied „Someone You Loved“ textsicher mit. Der 26-jährige Sänger blieb während des Songs die meiste Zeit still und leitete nur einzelne Zeilen ein. Dabei schaute er gerührt in die Menge.

