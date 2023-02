So reagieren die Fans auf Lewis Capaldis Tourette-Tic

Mitten im Konzert kämpft Lewis Capaldi mit einem Tourette-Anfall. Die Fans begreifen sofort und übernehmen.

Beim Konzert in der Festhalle Frankfurt sind tausende Fans. Beim Song "Someone You Loved" wird Sänger Lewis Capaldi von einem seiner Tics überrascht und kann nicht weiter singen. Er wendet sich vom Mikro ab. Die Fans erkennen das sofort: Sie springen ein und singen für ihn weiter - lauter und klarer als zuvor. So als wollten sie ihm zeigen: Wie sind für dich da!

Besonders diese eine Songzeile sorgt für richtig Gänsehaut: "I'm going under and this time I fear there's no one to save me." Auf Deutsch heißt das: "Ich gehe unter und dieses Mal habe ich Angst, dass mich niemand beschützen wird."

Was ist Tourette?

Das Tourette-Syndrom ist eine Erkrankung des Nervensystems. Es führt zu unkontrollierten Zuckungen und zu lauten Geräuschen oder Ausrufen. Lewis Capaldi hat im September seine Erkrankung öffentlich gemacht.

Auf TikTok bedankte sich der Sänger bei seinen Fans für all ihre Unterstützung und dass sie ihn so nehmen, wie er ist.