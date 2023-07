Lewis Capaldi: DESHALB bricht der Sänger seine Tour ab

Der Sänger leidet am Tourette-Syndrom und hat auf der Bühne immer wieder Probleme. Jetzt zieht der 26-Jährige Konsequenzen.

Auf Insta hat Capaldi am Dienstag geschrieben, dass er jetzt eine Tourpause einlegt. Erst am Wochenende hatte der Sänger bei einem Konzert in Glastonbury wegen seiner Krankheit Struggle auf der Bühne und konnte nicht weitersingen. Daraufhin sprang das Publikum ein und sang den Song für ihn. Capaldi war von dem Support seiner Fans krass gerührt.

Dafür bedankte er sich noch einmal in seinem Post auf Insta. Er schrieb aber auch, dass er jetzt mehr Zeit für sich und seine geistige und körperliche Gesundheit braucht.

Lewis Capaldi bricht Tour ab: Wie geht es weiter?

Wie lange Capaldi nicht mehr vor Fans spielen wird, ist noch nicht safe. Seine Pause könnte laut Insta-Post aber bis mindestens Ende des Jahres dauern. Dann wären auch die Konzerte im September in Stuttgart und München von der Absage betroffen. Btw: Vor dem Konzert auf dem Glastonbury Festival hatte sich der 26-Jährige erst eine dreiwöchige Auszeit genommen. Die habe ihm nicht gereicht.

Tourette-Syndrom: Was ist das?

Beim Tourette-Syndrom handelt es sich um eine neurologische Erkrankung. Die führt bei Betroffenen zu Ticks, bei denen sie ungewollt Bewegungen machen und teils Laute von sich geben. Die Ticks können plötzlich auftreten. Hier kannst du dir anschauen, wie ein Jugendlicher mit der Krankheit umgeht.