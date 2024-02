Leyla und Mike im Bett: Nach Dschungel-Aus doch ein Paar?

Bei Insta posten die beiden jetzt ein Video, wie sie zusammen im Bett liegen und kuscheln. Also doch keine Friendzone?

Nach dem Dschungelcamp wurde es erst mal ruhig um die beiden. Auf ihren Socials gab es nix vom jeweils anderen zu sehen - keine Updates. Pünktlich zum "Nachspiel", der Reunion nach dem RTL-Dschungelcamp, dann jetzt doch der Beweis: Da geht was! Auf Insta teilen sie, wie sie zusammen kuscheln, Pizza bestellen und TV schauen. Dazu läuft "Keine Homies" von CIVO & Maxe. Well, well, well 🤫

