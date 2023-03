Wegen Ramadan? Libanon hat jetzt zwei Uhrzeiten 🤯

Weil sich die Politiker nicht einigen konnten, gelten jetzt Sommer- und Winterzeit parallel.

Die Regierung hat kurzfristig beschlossen, dass die Sommerzeit doch nicht am Sonntag, sondern erst in vier Wochen beginnen soll. Weil sich daran aber nicht alle Institutionen halten, herrscht jetzt im Chaos im Land. Die B├╝rgerinnen und B├╝rger wissen nicht, nach welcher Zeit sie sich richten sollen. Ganz schlimm ist es bei Flugreisen. Die zwei Zeitzonen k├Ânnen die Flugpl├Ąne durcheinander bringen. Auf Twitter kursiert ein Video vom Flughafen Beirut, an dem beide Uhrzeiten parallel angezeigt werden:

ěĘě»┘â┘ć ě¬ě╣ě▒┘ü┘łěž ě┤┘ł ┘Őě╣┘ć┘Ő ěÂ┘Ä┘Őěžě╣ěčěčě┤┘ł┘ü┘łěžÔÇŽ ­čśé­čśé­čśé pic.twitter.com/iMTfXIxnuw

Alles wegen Ramadan?

M├Âglicherweise wollte Nadschib Mikati, der gesch├Ąftsf├╝hrende Ministerpr├Ąsident vom Libanon, mit diesem Move bei Muslimen punkten. Denn: Ohne die Zeitumstellung k├Ânnen diese ihr Fasten schon um 18 Uhr und nicht erst um 19 Uhr brechen. Neben schiitischen und sunnitischen Muslimen sind die maronitischen Christen die gr├Â├čte Religionsgemeinschaft im Libanon. Die maronitische Kirche hatte aber angek├╝ndigt, die Zeit am Sonntag umzustellen. Deshalb wird auf Social Media jetzt als Joke von der "muslimischen Zeit" und der "christlichen Zeit" gesprochen.