Libyen: Mehr als 60 Tote nach Bootsunglück

Offenbar brachten hohe Wellen das Boot zum Kentern. Sie waren von Suwara an Libyens Westküste aus in See gestochen.

86 Menschen aus Nigeria, Gambia und anderen afrikanischen Ländern waren laut Augenzeugen an Bord, erklärte IOM (International Organization for Migration). 25 von ihnen konnten gerettet werden und wurden in ein Gefangenenlager in Libyen untergebracht. Laut Vereinter Nationen sind aber mindestens 60 Menschen ertrunken.

Libyen ist Haupttransitland, um vom Mittelmeer nach Europa zu kommen

Die UN bezeichnet die Migrationsroute über das Mittelmeer als die tödlichste der Welt. Laut Zahlen der UN-Flüchtlingsbehörde sind allein in diesem Jahr aber über 153.000 Migranten aus Tunesien und Libyen in Italien angekommen. IOM-Sprecher Flavio Di Giacomo schrieb am Samstag bei X, dass dabei auf diesem Weg 2250 Menschen ums Leben gekommen seien.

Ein Jahrzehnt nach dem Sturz und der Ermordung des Diktators Muammar al-Gaddafi ist Libyen ein Ort für Menschenhändler geworden.

