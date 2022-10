Sollten Aldi, Lidl und Co früher schließen? 🛒

Der Chef der Kette Tegut fordert, dass alle Läden in Deutschland im Winter um 20 Uhr schließen - um Energie zu sparen.

Wenn die Läden im Winter kürzer auf sind, verbrauchen sie weniger Strom für die Beleuchtung und weniger Gas für die Heizung. Das sagte ein Unternehmenssprecher "24rhein.de". Der Tegut-Chef hat wohl an alle 16 Bundesländer einen Brief mit dieser Forderung geschickt.

Tegut will durch den Vorschlag offenbar auch die Arbeitsbedingungen in der Branche verbessern. Viele Märkte suchen dringend nach Mitarbeitern. Seine Hoffnung ist, dass sich mehr Menschen bewerben, wenn die Randzeiten in den Schichten wegfallen.

Vorbild Bayern?

In Bayern ist das schon so, weil die gesetzlichen Öffnungszeiten in dem Bundesland strenger sind als in anderen. In Rheinland-Pfalz dürfen Supermärkte Montag bis Samstag zwischen 6 und 22 Uhr öffnen. In Baden-Württemberg dürfen Supermärkte Montag bis Samstag rund um die Uhr öffnen. Die Bundesländer haben sich noch nicht zu dem Vorschlag geäußert.

So reagieren die Supermärkte

Andere Supermärkte wollen den Vorschlag nicht umsetzen. Das schreibt "wa.de". Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi Nord und Lidl sagen, dass die Einsparungen kaum spürbar sind, weil die Läden schon so wenig wie möglich Energie verbrauchen.

