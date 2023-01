Sorgt sich Lidl wirklich um die Gesundheit von Kindern?

Der Discounter möchte in Zukunft vorsichtiger Werbung für ungesunde Kindernahrung der Eigenmarke machen.

Dabei geht es um ungesunde Lebensmittel wie Joghurts und Getränke mit zu viel Zucker, aber auch Schokolade. Das kündigte die Discounter-Kette am Dienstag an. Auch die Verpackungen sollen in Zukunft so gestaltet werden, dass sie nicht mehr auf Kinder abzielen.

Lidl wird damit Pionier

Lidl ist damit der erste Lebensmittelhändler, der auf die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO eingeht. Außerdem soll es bis Ende 2025 nur noch gesunde Lebensmittel nach WHO-Kriterien in Verpackungen geben, die Kinder anziehen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch wünscht sich diesen Schritt jetzt auch von anderen Läden.

Einen Haken hat das Ganze

Trotz der guten Vorsätze möchte Lidl diese Werbestrategie nicht das ganze Jahr durchziehen. Ausnahmen macht der Discounter bei Aktionsware zu Weihnachten, Ostern oder Halloween. Die Schoko-Weihnachtsmänner oder -Osterhasen gibts also weiterhin von der Lidl-Eigenmarke.

