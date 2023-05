Ladekabel und Co.: Das gibts in dieser Stadt künftig vom 🚴‍♂️-Lieferservice

Lieferando bietet in Berlin bald rund 100 Elektroartikel an, die du dir nach Hause liefern lassen kannst.

Das geht, weil der Lieferservice mit Mediamarkt zusammenarbeiten. Zum Angebot gehören Ladekabel, Batterien, USB-Sticks und anderer Elektro-Stuff. Bestellt werden kann easy über die App von Lieferando. Das musst du zum neuen Service wissen:

Die Ware soll nach 35 Minuten geliefert werden

Die Preise orientieren sich an denen im Mediamarkt/Saturn-Onlineshop

Auf jede Lieferung fällt eine Pauschale von 89 Cent an

Die Testphase des neuen Angebots soll in Berlin mehrere Monate dauern. In diesem Feld will das Unternehmen in Zukunft deutlich mehr machen. Dass der Service also bald auch in deine City kommt, scheint durchaus möglich.

Btw: Der Lieferservice Flink hat auch seit einiger Zeit ein Technik-Angebot.

