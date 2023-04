Es reicht! Lieferando-Rider werden jetzt zum ersten Mal...

...streiken! Sie fordern hauptsächlich einen höheren Stundenlohn und Zuschläge.

Zum Streik hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Die sogenannten Rider versammeln sich am Freitag an der der Frankfuter Lieferando-Niederlassung und demonstrieren später an der Hauptwache. Auch in weiteren Städten soll gestreikt werden.

Die rund 6.500 Lieferando-Beschäftigten fordern unter anderem:

einen Stunden-Mindestlohn von 15 Euro

ein 13. Monatsgehalt

höhere Zuschläge für Rand- und Feiertagsschichten

Es ist höchste Zeit, dass die harte und gefährliche Arbeit der Lieferando-Beschäftigten mit einem Tarifvertrag fair und verbindlich festgeschrieben wird.

Kein Tarifvertrag bei Lieferando

Lieferando gehört zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway. Einen Tarifvertrag gibt es für die Rider bisher nicht. Gewerkschaften haben es bei Lieferdiensten schwer, weil die Fahrer oft nur kurz bei den Unternehmen arbeiten. Das Unternehmen ist bisher nicht bereit, über die Forderungen zu verhandeln.