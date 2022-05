Was geht wirklich bei GNTM ab? Lijana packt weiter aus

In einem neuen Video hat die Ex-Teilnehmerin die Schweigepflicht gebrochen - erneut. Doch sie hat Gründe dafür.

Schon das erste Video von Lijana Risen schlug ein. Jetzt ist die 26-Jährige mit ihren Enthüllungen über GNTM wieder in den YouTube-Trends. Solche Realityshows können ihrer Meinung nach die Teilnehmenden kaputtmachen. Sie selbst habe so viel Hass im Netz erfahren, zeitweise Polizeischutz gebraucht und Selbstmordgedanken gehabt. Deshalb spricht sie jetzt darüber, sagt sie - damit andere wissen, worauf sie sich einlassen und klar wird, dass Reality-TV nicht die Wahrheit zeigt.

Ihr habt mich so manipuliert...

Schweigepflicht

Warum in all den Jahren GNTM niemand Kritik äußerte, hat laut Lijana einen Grund: Angst. Denn wer redet, dem drohe eine Geldstrafe. Wie hoch? Keine Ahnung: "Es können 300 Euro sein, es können aber auch 300.000 Euro sein." Für manche sei das existenzbedrohend. Ob die Verträge überhaupt rechtlich okay sind, bezweifelt das Model. Lijana will weitermachen - und bald berichten, wie die Macher der Show reagiert haben. Eine Sprecherin der Produktionsfirma hatte kürzlich dagegengehalten und der "Gala" gesagt, man habe Lijana beim Kampf gegen Cybermobbing unterstützt.

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

Lijana ist nicht allein mit ihrer Kritik: Andere GNTM-Teilnehmerinnen meldeten sich öffentlich und stimmen ihr zu. Auch Rezo hat Germany's Next Topmodel heftig kritisiert.

Hier siehst du das ganze Video von Lijana: