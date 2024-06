Nachdem er seine eigene Sucht bekämpft hat, möchte er nun anderen Menschen helfen, von Drogen wegzukommen.

Sein Aufenthalt in der Entzugsklinik soll den Rapper dazu inspiriert haben, seine eigene Klinik zu eröffnen. Darüber sprach er in einem Interview. Er sieht sich als Vorbild und hofft, dass es dadurch bald weniger Vorurteile gegen den Entzug gibt. Durk sagt: "Wenn ich es mache, werden sie es auch machen".

Das Interview kannst du dir hier anschauen:

Lil Durk will Menschen mit Süchten helfen und Gewalt in seiner Heimatstadt verringern

Sein Aufenthalt in der Klinik hat ihm Klarheit gebracht. Er selbst möchte besser werden: "ein besserer Mann, ein besserer Vater, ein besserer Leader". Deswegen will er in Chicago etwas gegen Gewalt unternehmen. Dazu hat er viel mit Bloggern gesprochen. Er will, dass sie von der Gewalt erzählen. Auch wenn es nicht jeden verändert, hofft Durk, so viele Menschen, wie möglich, zu retten.

