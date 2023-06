Lil Tjay während Livestream verhaftet

Der 22-Jährige war in seinem Auto, als die Polizei plötzlich gekommen ist. Fans haben alles live mitbekommen.

Auf Social Media gehen gerade Screen-Recordings vom Livestream rum. In den Videos ist zu sehen, wie Lil Tjay vor seinem Auto steht, mit Polizisten diskutiert und darauf besteht, keine Waffe im Auto zu haben.

Fass mich nicht an. Im Auto ist keine Schusswaffe.

Rücksichtslose Gefährdung: Lil Tjay bei Videodreh verhaftet

Am Ende des Videos drücken mehrere Polizisten den Rapper auf den Boden und legen ihm Handschellen an. Mittlerweile hat sich die Anwältin des 22-Jährigen gemeldet: Sie hat gegenüber TMZ erzählt, dass Tjay dabei war, ein Musikvideo zu drehen, als die Polizei gekommen ist. Er wurde laut ihr wegen rücksichtsloser Gefährdung festgenommen - und nicht wegen Waffenbesitzes, wie Fans am Anfang vermutet haben. Was genau zu der Verhaftung geführt hat, hat sie allerdings nicht erzählt.

Hier kannst du dir einen Ausschnitt aus dem Livestream anschauen:

