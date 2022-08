10 Milliarden Euro Steuersenkung: So will Lindner dich entlasten

Durch die Inflation wird vieles teurer. Vor allem die Mitte der Gesellschaft soll unterstützt werden.

Das sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Berlin. Christian Lindner plant Folgendes:

ein Inflationsausgleichsgesetz

Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss, soll erhöht werden

Steuertarife sollen an die steigenden Preise angepasst werden

Kindergeld und Kinderfreibetrag sollen mehr werden

Was bringt das?

Der Finanzminister will vor allem die kalte Progression ausgleichen. So bezeichnet man eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn Gehaltserhöhungen durch die Inflation aufgefressen werden, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führen. Dann fallen höhere Steuern an, obwohl die Kaufkraft real gar nicht steigt. Von den Entlastungen würden 48 Millionen Menschen in Deutschland profitieren, sagte Lindner. Außerdem betonter er, dass für Wohngeldempfänger die kompletten Heizkosten übernommen werden.

Wird damit allen geholfen?

Nein. Vor allem Topverdiener würden davon besonders profitieren, kritisieren die Grünen. Denn mehr zusätzliches Geld haben dadurch die Leute, die gut verdienen. Bei Leuten mit einem geringeren Einkommen kommt deutlich weniger davon an.