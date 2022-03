Tank-Zuschuss: Bekommen wir Rabatt an der Tankstelle?

Frankreich macht es vor, zieht Deutschland jetzt nach? Wegen der hohen Spritpreise ist jetzt ein Zuschuss im Gespräch.

Der Finanzminister von Deutschland, Christian Lindner, will offenbar einen Tank-Rabatt durch den Staat. Das wäre eine mögliche Reaktion auf die steigenden Preise an der Tankstelle. Die "BILD"-Zeitung berichtet, der Zuschuss soll direkt beim Bezahlen abgezogen werden. Diese Idee hatte schon Frankreich. An der Zapfsäule steht dann noch der hohe Preis, zahlen muss man aber weniger.

Wie funktioniert der Tankstellen-Rabatt?

In Deutschland sollen die Tankstellenbetreiber laut Plan die Quittung später beim Finanzamt einreichen können. Dann bekämen sie das Geld, was sie durch den Rabatt weniger verlangt haben, vom Staat zurück. Mehr als zwei Euro soll der Liter Sprit dann nicht kosten. Sprich: Der Rabatt könnte bis zu 20 Cent betragen - oder noch mehr.

Bei einem Auto mit 50-Liter-Tank (VW Golf) wären das 10 Euro pro Tankfüllung

Bei einem Auto mit 35-Liter-Tank (Fiat 500) wären das 7 Euro pro Tankfüllung

Kritik am Plan

Wirtschaftsminister Robert Habeck kritisiert den Vorschlag. Das Problem laut ihm ist, dass Heizen im Vergleich zum Tanken viel teurer sein wird. Heißt: Das meiste Geld geht gar nicht fürs Tanken drauf. Habeck sagte der ARD: "Menschen werden in diesem Jahr extrem hohe Heiz-Rechnungen bekommen." Dazu kommt, dass viele andere Sachen wie Strom und Lebensmittel auch teurer werden. Habeck findet es deshalb sinnvoller, alles zu berücksichtigen anstatt "einzelne Maßnahmen - wie das Tanken - vorwegzunehmen. Ob der Tank-Rabatt in Deutschland also kommt, ist unklar.

Benzin und Diesel sind wegen des Ukraine-Kriegs gerade so teuer. Der Preis für Rohöl ist dadurch extrem gestiegen.

Billiger tanken? Für wen das möglich wird