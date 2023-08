Mega-Breakup: Lisa und Lena trennen sich!

Es ist das Ende einer Ära - und trotzdem keine Überraschung. Wie es für Lisa und Lena weitergeht, erfährst du hier.

Dass sich Lisa und Lena Mantler in andere Richtungen entwickeln, war offensichtlich. Den klassischen Content der beiden gab es schon länger nicht mehr. Am Freitag haben die beiden bekanntgegeben: Es ist aus! Beide werden in der Öffentlichkeit ihren eigenen Weg gehen, privat soll sich zwischen den 21-jährigen Super-Twins aber nichts verändern.

Wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, Schwestern zu sein.

Lisa und Lena: "Können wir uns eigentlich trennen?"

In ihrem Insta-Statement sagen die beiden, dass sie früher sehr ähnliche Interessen hatten und das Gleiche wollten. Dann hätten Lisa und Lena gemerkt, wie sich die Dinge verändern. Aber: Wie erklärt man das 20 Millionen Followern? Sie seien sich nicht mal sicher gewesen, ob sie sich überhaupt trennen könnten, da sie als Duo berühmt geworden sind.

Jetzt sei es aber Zeit für Lisa und Lenas persönlichen "Boyband-Breakup". Beide hätten unterschiedliche Stärken und seien jetzt in einer Findungsphase. Dabei wollen sie sich aber weiter supporten.

Das ganze Statement zur Trennung von Lisa und Lena kannst du dir hier anschauen: