Messerangriff in Lissabon: Zwei Frauen sterben - war es ein Terrorakt?

In einem muslimischen Zentrum in Lissabon hat ein Angreifer zwei Frauen erstochen. Er ging auch auf die Polizei los.

Mit einem großen Messer hatte der Mann die Menschen in dem Zentrum angegriffen. Die zwei getöteten Frauen waren 24 und 49 Jahre alt. Sie sollen in der Einrichtung gearbeitet haben. Der Angreifer verletzte noch weitere Menschen - zur genauen Zahl gibt es unterschiedliche Angaben. Als der Mann dann die Polizisten angriff, schossen sie ihn an und nahmen ihn fest. Er musste wegen seiner Schussverletzungen operiert werden.

Wer ist der Angreifer aus Lissabon?

Bei dem Angreifer soll es sich um einen Geflüchteten aus Afghanistan handeln. Das berichtet der portugiesische TV-Sender RTP. Vor etwa einem Jahr war er nach Portugal gekommen und in dem ismailitischen Zentrum unterstützt worden, sagte der Präsident der afghanischen Gemeindevereinigung, Omed Taeri. "Dieser Mensch hat seine Frau in Griechenland verloren und leidet wegen dieser Situation unter psychischen Problemen", sagte er CNN Portugal.

An den Ermittlungen ist auch die nationale Anti-Terror-Einheit beteiligt. Der portugiesische Ministerpräsident sagte allerdings, es sei noch zu früh, über das Motiv des Täters zu spekulieren. Alles deute aber auf einen Einzelfall hin.

Was ist das ismailitische Zentrum?

Die Ismailiten sind eine schiitische Religionsgemeinschaft. In Portugal leben etwa 7.000 ismailitische Muslime. In dem Zentrum fanden Veranstaltungen, Unterricht und Feiern statt.