Weihnachtsaktion: So süß wurden gestrandete LKW-Fahrer überrascht

Viele Fernfahrer sitzen wegen des LKW-Fahrverbots an Feiertagen an Ratsplätzen fest. Kleine Geschenke gabs trotzdem.

Am 1. Weihnachtsfeiertag haben Mitglieder des Kraftfahrerkreises Freiburg/Offenburg Lkw-Fahrer überrascht. Weihnachtlich verkleidet übergaben sie an der A5 kleine Geschenke. Die Aktion gibt es schon seit einigen Jahren und ist mittlerweile eine Art Tradition.

Mit Mütze und Lebensmittel eine Freude machen

Für die Fernfahrer, die über die Feiertage nicht zu Hause sein können, gab es zum Beispiel Handschuhe, Wollmützen oder etwas zu essen. Die Organisatoren sagen, sie wollen den Lkw-Fahrern so eine Freude machen - aber auch auf etwas aufmerksam machen, das nicht so gut läuft: An vielen Deutschen Autobahnen gibt es zu wenig Rasthöfe, wo die Fernfahrer parken, übernachten und zum Beispiel duschen können.

Weitere Weihnachtsaktion in der Region

Auch auf der Autobahnraststätte Wunnenstein bei Ilsfeld zwischen Stuttgart und Heilbronn gab es Geschenke. Der Rotary Club Abstatt-Lauffen verteilte zum Beispiel Obst, Gebackenes und Gutscheine für die Raststätte.

