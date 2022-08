Der LKW hatte einen Bagger hintendrauf ist an einer Fußgängerbrücke hängen geblieben.

Dabei sind am Mittwoch in Ludwigsburg Betonbrocken auf ein Auto gekracht. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Die Brücke ist nicht gesperrt und kann weiterhin benutzt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 7.000 Euro. Bei der Brücke können sie es noch nicht sicher sagen.

Mehr News aus Baden-Württemberg: