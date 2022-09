Zollmitarbeiter schmuggeln Shisha-Tabak?!

Der Vorwurf gegen die drei Mitarbeiter des Hauptzollamts ist riesig - genau so wie der entstandene Schaden.

Dem deutschen Staat sind Steuern in Höhe von über einer Million Euro entgangen. Am französischen Staat sollen sogar über drei Millionen Euro vorbeigeführt worden sein. Der Vorwurf: Die 24, 47 und 55 Jahre alten Männer sollen 23 Tonnen Tabak in die EU eingeführt und nicht ordnungsgemäß verzollt haben. Konkret geht es um drei Schmuggelaktionen zwischen Juli 2017 und November 2018. Weil einer der Männer damals noch 19 Jahre alt war, wird der gesamte Fall vor dem Jugendschöffengericht verhandelt.

Das Urteil könnte am 20. September fallen.

