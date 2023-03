Hoffnung für Artenschutz: Babylöwen in Westafrika geboren 🦁

Die Tiere sind in Westafrika fast ausgestorben, doch Löwen-Mama "Florence" hat drei Jungtiere auf die Welt gebracht.

Die drei bis vier Monate alten Wildkatzen kamen im Niokolo-Koba-Nationalpark im Senegal zur Welt. Das ist einer der letzten vier Orte in Westafrika, an denen Löwen leben. Hier verdoppelte sich die Population sogar in den letzten zehn Jahren auf mehr als 30 Tiere.

Vom Aussterben bedroht

Insgesamt gibt es wohl nur noch weniger als 400 Tiere in Westafrika. Seit 2015 stehen die westafrikanischen Löwen auf der "Roten Liste" für Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Damals stellte man fest, dass es nur noch vier Orte gibt, an denen die Löwen in Westafrika leben. Zuvor war man von 21 Gebieten ausgegangen. Wilderer und die Ausbreitung des Menschen machen es den Löwen schwer.

Florence ist Hoffnungsträgerin

Wildkatzenschützer Philipp Henschel von der Organisation Panthera geben die Babys von Löwen-Mama Florence ein gutes Gefühl: