„Schwerwiegender Vorfall“: Löwen entkommen aus Zoo!

In Sydney in Australien sind fünf Löwen aus einem Zoo ausgebrochen.

Der Zoo spricht von einem "schwerwiegenden Vorfall", verletzt wurde aber niemand. Die Tiere sind in die Nähe von einer Unterkunft gelaufen, in der Zoogäste übernachtet haben. Die Gäste mussten sich deswegen für kurze Zeit in einer Hütte verstecken. Am Ende konnten alle Löwen wieder zurück ins Gehege gebracht werden.

