Stress wegen Eigenmarke: Logan Paul fordert Messi zum Box-Kampf auf

Der TikTok-Star befindet sich im Rechtsstreit mit dem mehrfachen Weltfußballer. Nun will der Influencer die Sache im Ring klären.

In einem Video auf TikTok beschreibt Logan Paul den Konflikt: Im Jahr 2022 gründete er mit dem Influencer KSI die Getränkemarke Prime. Im letzten Jahr brachte dann auch Fußball-Superstar Lionel Messi sein eigenes Getränk Mas+ auf den Markt - dieses erinnert allerdings vom Design her stark an Pauls Marke Prime.

Dagegen wehrte sich der Influencer und erhob eine Klage gegen Messi wegen "unlauteren Wettbewerbs". Der Weltmeister von 2022 schoss zurück und klagte ebenfalls aufgrund von "wettbewerbswidrigen Praktiken".

Bruder, du hast uns kopiert! Jeder hat es gesehen. Wenn du nicht der Beste sein kannst, musst du den Besten schlagen.

Pauls Angebot: Boxkampf gegen Messi und Klage wird zurückgezogen

"Logan Paul vs. Messi 2025. Ich seh dich im Ring, Bruder!": Mit dieser Kampfansage beendete der US-Amerikaner sein Video - sie ist wohl mit einem Augenzwinkern zu genießen. Bisher gab es vom Argentinier noch keine Rückmeldung. Logan Paul hatte allerdings schon gegen berühmte Persönlichkeiten wie Floyd Mayweather gekämpft. Sein Bruder Jake Paul stieg vergangenen November gegen Box-Legende Mike Tyson in den Ring.