LoL: Sie ist die erste Frau in der obersten deutschen Liga!

Mit Mareike “Sayna” Burg hat es die erste Frau in die First Division der deutschen Prime League geschafft.

Vorher gab es nur einen weiblichen Coach. Die 24-jährige Studentin ist seit vier Jahren im E-Sport aktiv und hat in ihrem Uni-Team die ersten Erfahrungen mit Wettkämpfen gesammelt. Ihr Ziel: hauptberuflich im E-Sport arbeiten! Dabei ist ihr Vorbild die ungarische Schach-Großmeisterin Judit Polgár, denn auch sie hat sich in einer von Männern dominierten Disziplin behauptet.

So lief das Debüt

Bisher war Sayna nur als Ersatzspielerin für ihr Team, die Unicorns of Love, dabei. Im Match gegen die Eintracht Frankfurt sollte sie jetzt aber als ADC antreten und spielte damit anstelle von Johannes “Fun K3y” Werner. Für diesen Step gab es viel Zuspruch für das Team - auch von seinen Gegnern! Daniel “Broeki” Broekmann, dessen Team NNO seit dieser Saison auch in der First Division der Prime League spielt, twitterte:

Der erste Auftritt einer Frau im deutschen Profi Esport. Das kann so wichtig werden und ich finds geil dass Unicorns ihr diesen Schritt zutraut. Zumindest morgen bin ich Unicorns Fan! https://t.co/sWWVage5wj

Zwar haben die Unicorns of Love das Spiel 1:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Allerdings konnten sie bisher 5 Siege und 2 Niederlagen verzeichnen - es ist also noch alles drin!