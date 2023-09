LOL-Weihnachtsspecial: DIESE Promis sind dabei!

Das Weihnachtsspecial der beliebten Amazon-Serie soll im Dezember veröffentlicht werden. Dabei sein werden aber nur ...

... Kandidaten, die schon einmal bei "LOL" mitgemacht haben. Per Instagram wurde bekannt gegeben, dass diese acht Comedians und Entertainer Teil des "Last One Laughing – XMAS Special" sind:

Teddy Teclebrhan

Anke Engelke

Bastian Pastewka

Martina Hill

Kurt Krömer

Carolin Kebekus

Michelle Hunziker

Rick Kavanian

Fans freuen sich schon

Es gab bereits vorher Gerüchte über die Teilnehmer, am Mittwoch wurden sie offiziell bestätigt. Hier kannst du alle sehen und bekommst direkt einen kleinen Einblick vom Set:

XMAS Special als Überraschung

Die offizielle Ankündigung der Show gab es auch erst vor einer Woche per Instagram von Host Michael "Bully" Herbig im Weihnachts-Outfit. Davon waren die User schon begeistert, schau's dir selbst an:

Wie soll das Special aussehen?

Die Teilnehmer dürfen wie immer bei "LOL" nicht lachen. Anders als normal soll das Weihnachtsspecial aber keine Serie sein. Es wird berichtet, dass es eine einzelne Folge sein wird, die knapp drei Stunden läuft. Außerdem soll laut "DWDL" diesmal in Zweierteams gespielt werden. Laut "Bild" soll die Show ab dem 22. Dezember bei "Prime Video" verfügbar sein.

Viel zu Lachen hatte auf jeden Fall Taylor Swift bei den "MTV VMAs":