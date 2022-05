Insta-Fail! Diesen Post bereut Lombardi!

Fast nackt hat Pietro Lombardi ein Selfie gemacht und auf Insta gestellt. Das sagt er jetzt dazu.

Offenbar störte Lombardi sein Gewicht. Er spürte den Beauty-Druck, der von Insta gefördert werde.

Der Fail-Post

Lombardi schrieb auf Insta, dass er 10 Kilo abnehmen will. Das stand in der Story von ihm, in der er ohne Oberteil zu sehen war. Er sagte:

Von hinten denkt man, ich bin gut gebaut, umso näher ich komme, desto mehr schaue ich der Wahrheit ins Gesicht: Ich bin dick.

Jetzt sagt Lombardi, dass er diesen Post bereut: "Es war ein fataler Fehler. Würde ich nicht mehr machen." Sogar seine Mutter habe sich eingemischt: "Spinnst du? Schämst du dich nicht, so etwas zu machen?" Lombardi stellt klar, dass man sich nicht so stark mit anderen vergleichen solle. Jeder sei perfekt, wie sie oder er ist.

Das war Lombardis Post:

Instagram / @pietrolombardi

Das hat Lombardi im Inteview gesagt:

Pietro Lombardi schämt sich Dauer 0:06 min

Vor dieser Show will Lombardi wieder körperlich und mental fit sein:

"Ich suche dein Talent": Pietro Lombardi bekommt Castingshow!