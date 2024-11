Kroko & Co: Das ist jetzt auf der Londoner Fashion Week verboten!

Die London Fashion Week verbannt bestimmte Looks vom Laufsteg. Was jetzt nicht mehr getragen werden darf - hier checken.

In London dürfen keine exotischen Tierhäute mehr gezeigt werden. Folgendes ist für die Designer ab sofort tabu:

Schlange

Krokodil

Alligator

Nach London auch Paris, New York und Mailand?

London ist damit die erste große Modemesse, die ein solches Verbot einführt. "Wir werden keine Marken mehr präsentieren, die Echtpelz oder exotische Häute in ihren Kollektionen verwenden", erklärte David Leigh-Pemberton vom britischen Mode-Rat auf Linkedin.

💡 Echtes Fell ist bereits seit 2018 bei der Londoner Fashion Week verboten.

Ob Paris, News York und Mailand dem Beispiel folgen und Tierhäute auch verbieten werden, ist unklar.

Londoner Fashion Week will auch Federn verbieten

In London gibt es auch noch weitere Pläne, was wir bald nicht mehr auf dem Laufsteg sehen sollen. Als Nächstes will der Mode-Rat die Verwendung von Federn regeln. Die Fashion Week in Kopenhagen hat bereits angekündigt, ab 2025 keine Federn mehr zuzulassen.