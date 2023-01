Schüsse nach Beerdigung in London: Verdächtiger festgenommen

Am Samstag wurden vier Frauen und zwei Mädchen beschossen. Eine Siebenjährige ist wohl noch in Lebensgefahr.

Der Vorfall ist laut der Polizei am frühen Samstagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Euston in London passiert. Dort hatten sich Trauernde nach einer Beerdigung nahe einer Kirche versammelt. Die Trauergemeinde wollte gerade Tauben in den Himmel steigen lassen, als die Schüsse fielen. Die angeschossenen Frauen und Kinder wurden teils schwer verletzt. Die Siebenjährige schwebt noch in Lebensgefahr - ihr Zustand sei aber stabil gerade, so britische Medien.

Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen

Die Schüsse seien ersten Erkenntnissen zufolge aus einem fahrenden Auto mit einer Schrotflinte abgefeuert worden. Das Fahrzeug habe sich anschließend entfernt, so der Polizeisprecher weiter. Die Polizei hat einen 22-Jährigen festgenommen. Am Sonntag haben sie laut der Zeitung "The Guardian" das Auto gestoppt. Dem Verdächtigen wird versuchter Mord vorgeworfen.

Trauerfeier für Sara Sanchez und Mutter

Der Priester, der den Trauergottesdienst abhielt, sagte der Nachrichtenagentur PA, die Feier sei für die 20-jährige Sara Sanchez und ihre Mutter gewesen. Sie seien beide im November kurz hintereinander gestorben. Sanchez starb Berichten zufolge an Leukämie, ihre Mutter an einem Blutgerinnsel.

