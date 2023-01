Loredana hat keinen Bock mehr

Die Rapperin ist gerade in Dubai und verrät in ihrer Instagram-Story: So richtig Bock auf Musik hat sie nicht mehr.

Loredana scheint eher in Urlaubs- als in Release-Stimmung zu sein. Auf Instagram sagt sie, sie glaubt, "jetzt kommt bald wieder 'ne neue Single raus". "Richtig Bock" habe sie aktuell nicht, aber vielleicht "kommt das wieder". Bald steht nämlich ihre "Wifey Tour" an und auf die freue sie sich auch, so die Rapperin. Sie stellt außerdem in Aussicht, dass es ihr wieder den nötigen Push geben könnte, "Leute zu sehen, die ihre Musik feiern".

Es geht darum, Spaß zu haben

Die letzten Monate habe sie leider "den Spaß verloren, weil viele Sachen im Hintergrund waren". So sagt sie zum Beispiel, dass sie ihr Mixtape "schnell schnell abgeben" musste. Trotzdem hat sie am Ende noch eine positive Botschaft an ihre Fans: "Das Leben geht weiter und das Leben macht Spaß".

