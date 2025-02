Wochenlang hat die Feuerwehr gegen die Brände gekämpft. Der Schaden beläuft sich wohl auf Hunderte Milliarden Dollar.

Ausgebrochen waren die beiden Flächenbrände in und um Los Angeles am 7. Januar. Es sollen die heftigsten Brände in der Geschichte von L.A. gewesen sein. Immer wieder waren die Feuer durch starke Winde wieder angefacht worden. Jetzt die gute Nachricht: Laut Feuerwehr sind die Brände mittlerweile "zu 100 Prozent eingedämmt worden". Deshalb sind auch keine Evakuierungen mehr nötig.

Brände in L.A.: Das ist zur Ursache bekannt Dauer 0:31 min Brände in L.A.: Das ist zur Ursache bekannt

Brände verwüsten Teile von Los Angeles: Tote und Milliardenschaden