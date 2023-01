Hinter dem Glitzer: Notstand wegen Obdachlosigkeit in Los Angeles

Die neue Bürgermeisterin von L.A, Karen Bass, hat den Notstand ausgerufen und möchte das Problem bekämpfen.

Wenn du an Los Angeles denkst, hast du möglicherweise Bilder von fetten Villen und Celebritys in heftig teuren Fashion-Pieces im Kopf. Doch für viele Menschen sieht die Realität in der US-Stadt komplett anders aus. In Los Angeles leben rund 40.000 Personen auf der Straße. Die Hälfte von ihnen soll süchtig nach Drogen oder Alkohol sein. Fünf von ihnen sterben pro Tag.

Was soll sich jetzt ändern?

Die Bürgermeisterin will neue Unterkünfte für Obdachlose errichten. Damit sollen im ersten Jahr 17.000 Menschen von der Straße geholt werden. Der ausgerufene Notstand soll dabei helfen, die dafür benötigten Mittel schnell einsetzen zu können.

Allein im Stadtteil "Skid Row" leben rund 8.000 Menschen auf der Straße:

