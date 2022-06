Lou-Anne verrät: So ist ihr Leben nach dem Sieg!

Seit Lou-Anne das GNTM-Finale gewonnen hat, ist ihr Leben anders. Ihr Terminkalender scheint sehr voll zu sein.

Auf Instagram schrieb sie jetzt:

Seit dem Finale verbringe ich gefühlt meine ganze Zeit nur am Flughafen 🤣

An welchem Flughafen Lou-Anne das Bild gemacht hat, hat sie nicht verraten. Zuletzt war sie aber in Berlin unterwegs. Dort nahm sie an einem Event teil und hatte auch ein Shooting.

In ihrer Story zeigt die 19-Jährige ihren Fans immer wieder, was sie so macht. Dabei sieht man, dass Lou-Anne oft mit ihrer Mutter Martina unterwegs ist. Martina wurde dritte bei GNTM und war damit das beste Best-Ager-Model der Staffel.

