Louis Tomlinson: Er kommt ins Kino

Die Dokumentation über den ehemaligen Sänger der Band One Direction läuft bald auf der großen Leinwand.

Der Film "All Of Those Voices" soll am 22. März weltweit in die Kinos kommen. Einen Monat vorher - also ab dem 22. Februar - soll es Tickets geben. Louis Tomlinson postet auf Instagram, das er seit Jahren an dem Projekt gearbeitet hat. Er bedankt sich bei seinen Fans für die Unterstützung.

Darum geht es in "All Of Those Voices"

Der Film zeigt Louis Weg von One Direction zu seiner erfolgreichen Solo-Karriere. Auf der Webseite des Films steht, dass Fans eine Seite von Louis entdecken werden, die sie "noch nie zuvor gesehen haben". Es geht außerdem um die "Kraft der Selbstfindung und den Mut, den es braucht, um sich selbst treu zu bleiben".