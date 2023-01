Break up?! Louis Tomlinson und Eleanor sollen sich getrennt haben

Der Ex-"One Direction"-Star ist angeblich wieder Single. Aber: Eine Reunion mit Eleanor ist wohl nicht ausgeschlossen.

Das Paar hat sich laut eines Insiders getrennt, weil der Sänger so viel zu tun hat. Vor allem seine Reisen für Konzerte sollen ein Problem gewesen sein. "Es hat ihre Beziehung unter großen Druck gesetzt, dass Louis so lange weg ist", sagte der Insider der Zeitung "The Sun".

Louis Tomlinson und Eleanor: Wiedervereinigung nicht ausgeschlossen

Außerdem seien "einige Dinge zwischen ihnen vorgefallen". Was genau hat der Insider aber nicht verraten. Er sagte nur: "Zumindest für jetzt haben sie sich getrennt.“ Aber der Insider glaubt, dass Louis Tomlinson und Eleanor Calder in Zukunft vielleicht wieder zusammenkommen.

Sie haben gemeinsame Freunde und eine lange Geschichte zusammen. Im Moment sieht es zwar nicht nach einer Wiedervereinigung aus - aber komplett vom Tisch ist es nicht.

Seit wann die beiden getrennt sein sollen, ist nicht bekannt. Weder Louis noch Eleanor haben die Trennung bisher offiziell bestätigt.

Hat Harry Styles die beiden verkuppelt?

Die beiden waren seit fünf Jahren ein Paar. 2011 bis 2015 waren Louis und Eleanor aber schon einmal zusammen. Es gibt das Gerücht, dass Louis Band-Kollege Harry Styles die zwei einander vorgestellt hat. Während Louis und Eleanor getrennt waren, war der Sänger mit Brianna Jungwirth zusammen. Mit ihr hat er einen gemeinsamen Sohn.

