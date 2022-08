Madonnas Tochter tritt in ihre Fußstapfen!

Lourdes Leon hat unter dem Künstlernamen Lolahol ihre erste Single veröffentlicht. Inspiriert wurde sie...

... nicht nur von ihrer Mutter, sondern auch von einer weiteren Popikone: Und zwar Lady Gaga! In ihren Lyrics bezieht sie sich auf einen berühmten Interview-Ausschnitt von Lady Gaga, der auf TikTok viral ging.

"No sleep, bus, club, 'nother club, 'nother club, plane, next place, no sleep, no fear" hat Leon abgewandelt in "No sleep, next plane, no sleep, make up, next club, next car, next plane, no sleep, no fear". Im Musikvideo trägt sie im passenden Moment sogar eine Glitzer-Kopfbedeckung, die an Lady Gagas "Fame"-Ära erinnert.

Lourdes Leons Song kommt mit einem Drum'n'Bass-Beat und erinnert leicht an Madonnas Electronica-Phase in den späten Neunzigern. Hier könnt ihr euch selber ein Bild davon machen:

