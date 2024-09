Love Island VIP: Diese Ex-Paare sind im Cast der ersten Staffel

Love Island geht in die VIP-Runde - mit ner Menge Drama. Die erste Staffel bringt einige Reality-Stars wieder zusammen.

Wird die erste Promi-Version von Love Island zu Ex On The Beach 2.0? So sieht der Cast laut BILD aus:

Aurelia Lamprecht und Tobias Pietrek: Beide waren bei Love Island 2020 ein Couple.

Beide waren bei Love Island 2020 ein Couple. Danilo Cristilli und Melissa Damilia: Beide waren bei Love Island 2019 ein Paar.

Beide waren bei Love Island 2019 ein Paar. Tracy Candela und Marcellino Kremers : Haben die zweite Staffel von Love Island im Jahr 2018 gewonnen.

: Haben die zweite Staffel von Love Island im Jahr 2018 gewonnen. Yasin Mohamed und Alicia Costa Pinheiro : Ein weiteres Ex-Paar.

: Ein weiteres Ex-Paar. Gigi Birofio

Kymani Yade

Aurelia Lamprecht

Viktoria von Temptation Island 2024

von Temptation Island 2024 Chiara Fröhlich

Leandro Fünfsinn

Jill Lange

Die Show soll ab 24. Oktober auf RTLZWEI laufen. Der Sender selbst hat bisher weder Cast, noch Datum fix bestätigt. Bis dahin musst du aber sowieso nicht auf Trash-Nachschub warten: