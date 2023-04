Luciano bekommt Props von Ami-Rapper 😮‍💨

Rick Ross hat in seiner Insta-Story ein Shoutout an den Deutschrapper gegeben.

Luciano hat am Freitag eine Show in London gespielt. Das hat auch ein Rapper aus den USA mitbekommen: Rick Ross freut sich für Luciano und schickt ihm per Insta-Story ein paar nette Worte nach Europa.

Rick Ross ist "stolz" auf Luciano

Der 47-Jährige scheint ein Fan von seinem jüngeren Rapkollegen zu sein: Er feiert Lucianos "Boss Moves" und möchte ihm sogar ein paar Flaschen Sekt seiner eigenen Marke zuschicken. In seiner Story sagt er:

Ich möchte Luciano grüßen. Du machst dein Ding in Deutschland, heute spielst du eine große Show in London. Much Love, du bist ein Boss! [...] Ich bin stolz auf dich, Homie!

Hier kannst du dir die komplette Story anschauen:

Auch 50 Cent hat Luciano auf dem Schirm: