Luciano holt Central Cee auf die Bühne

Bei seinem Konzert in Köln hat der Rapper internationale Features dabei gehabt. Central Cee und Aitch waren am Start.

Luciano spielte am Donnerstagabend ein Konzert in der ausverkauften Lanxess-Arena in Köln. Rund 14.000 Menschen hörten sich das Konzert an. Nachdem der Rapper mit 45 Minuten Verspätung auf die Bühne kam, lieferte er eine Mega-Show ab.

Unter anderem hatte er eine Mega-Rolex als Bühnenbild dabei:

Neben einer krassen Show hat er aber auch einige Special Guests am Start:

Den nigerianische Sänger Omah Lay

Die US-amerikanische Rapperin Bia

Aitch und Central Cee (beide aus England)

Auf Instagram hat sich Luciano nach der Show bei seinen Fans bedankt. Er schreibt: "thanks cologne - what a tour start ❤️‍🔥"