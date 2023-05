Feature möglich? Luciano chillt mit A$AP Rocky!

Luciano hat auf Insta ein Bild mit A$AP gepostet. Gibt es vielleicht bald ein Feature mit den beiden?

Auf dem Foto sieht man, wie Luciano und A$AP Rocky auf einer Couch in Beverly Hills chillen. Universal Urban soll es zuerst gepostet haben - mittlerweile ist es auf deren Feed aber nicht mehr zu sehen. Dafür hat Luciano das Foto als zweiten Slide in einem eigenen Insta-Post gedroppt:

Gibt es einen gemeinsamen Song von Luciano und A$AP?

Was hinter dem Foto steckt und ob die beiden vielleicht sogar an einem Feature arbeiten, ist bislang unklar. Sicher ist nur, dass Luciano etwas länger in LA bleiben wird - vielleicht ergibt sich da noch die Chance auf ein Feature mit A$AP?

Luciano und Offset auf Feature-Track zu hören

Ein Feature, das schon safe ist: Offset, Hamza und Luciano. Der belgische Rapper Hamza hat seine Single "Sadio" geremixt und dafür neben Offset auch Luciano dazugeholt. Den dreisprachigen Track kannst du dir hier anhören:

Als meistgehörter deutscher Rapper zieht Luciano gerade eh weltweit die Aufmerksamkeit auf sich. Erst kürzlich bekam er ein Shoutout von Ami-Rapper Rick Ross für seine Show in London.

Hier kannst du dir den Shoutout noch einmal anschauen:

Shoutout von Rick Ross an Luciano.

