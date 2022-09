18-Jähriger löst mit Softair-Waffe Polizeieinsatz aus

Was macht der da? Das dürften sich die Passanten gedacht haben, als sie den jungen Mann mit einer Pistole sahen.

Ein 18-Jähriger hat in der Ludwigshafener Innenstadt mit einer Softair-Waffe hantiert und dabei einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten trafen den 18-Jährigen in einem Imbiss an und fanden die vermeintliche Schusswaffe in seiner Umhängetasche. Es war eine Softair-Pistole, die in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden darf. Warum der junge Mann die Anscheinwaffe dabeihatte und mit ihr herumhantierte, ist unklar.

