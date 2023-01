Wie kann man das nicht merken? Autofahrerin fährt in Straßenbahn-Tunnel

Falsch abgebogen und 250 Meter auf Gleisen durchgebrettert. Eine Betrunkene hat in Ludwigshafen einiges angerichtet.

Eigentlich wollte die Frau am Freitag vor Heiligabend wohl ganz normal links abbiegen, vermutet die Polizei. Doch: Am Ludwigsplatz verlaufen die Straßenbahngleise parallel zur Straße und die Fahrerin kam auf das Gleisbett. Zwischen den Schienen ist dort Rasen. Die 39-Jährige bemerkte den Fehler nicht und fuhr erst mal weiter geradeaus - über eine Kreuzung bis in den Tunnel, der zur Haltestelle "Rathaus-Center" führt.

Hier ging es für das Auto nicht mehr weiter. Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Frau fährt weiter über Schotter

Auch als der Untergrund sich änderte und die Frau auf Gleisen mit Schotter dazwischen weiterfuhr, stoppte sie nicht. Erst kurz vor der Haltestelle kam sie nicht mehr weiter. Das Ergebnis: jede Menge Aufwand für die Einsatzkräfte. Denn: Um nicht noch mehr kaputtzumachen, wurde das Auto auf eine Art Anhänger auf Schienen gesetzt. Der Anhänger wiederum wurde von einer Straßenbahn aus dem Tunnel gezogen.

Hier siehst du, wie das Auto abtransportiert wurde. rnvGmbH

Bis das Auto draußen war, dauerte es bis 4 Uhr morgens. Reingefahren war die Frau laut Polizei am Vortag gegen 21 Uhr! Den Angaben nach hatte die Fahrerin bei einem Atemalkoholtest 1,32 Promille. Schätzungsweise 15.000 Euro Schaden ist entstanden. Die Gleise sind aber nicht hinüber. Bahnen können die Strecke weiterhin nutzen.

