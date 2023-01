Der Mann wurde verletzt gefunden. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es einen Zusammenhang mit einer Schlägerei gibt.

Der 25-Jährige wurde in der Nacht auf Samstag im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof gefunden. Laut Polizei war er schwer verletzt - er hatte "mehrere Schussverletzungen über den Körper verteilt". Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und operiert. Die Polizei hofft, dass er am Montag wieder so fit ist, dass sie ihn befragen können.

Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen sollen sich melden

Laut Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Staatsanwaltschaft Frankenthal gab es kurz bevor der Mann gefunden wurde eine Schlägerei vor einer wenige Gehminuten entfernten Gaststätte. Um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Gesucht werden Leute, die zwischen 1:30 Uhr und 2:30 Uhr in der Hartmannstraße (insbesondere zwischen Kanal- und Marienstraße) oder der Dessauer Straße (Bereich Friedrich-Engelhorn-Platz und Mottstraße) etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können.

Du kannst helfen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per Mail (kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de) entgegen.

