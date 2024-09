Die drei 16 bis 18-Jährigen hatten am Dienstagabend ihr Opfer an einer Bushaltestelle in Ludwigshafen mit einer Schusswaffe und einer Machete bedroht, schilderte sie. Sie fesselten ihn, zwangen ihn in ein Auto und fuhren mit ihm zu einem Feld in Oggersheim. Der 18-jährige wurde verprügelt, die drei nahmen ihm Geld, Zigaretten und einen Kopfhörer ab und ließen ihn gefesselt auf dem Feld zurück. Er konnte sich aber befreien und der Polizei die Namen der Täter nennen. In deren Wohnungen fanden sie den Kopfhörer. Gegen alle drei werde wegen erpresserischen Menschenraubs ermittelt. Beim 17-jährigen bestehe der Verdacht, dass er Beweise vernichten könnte. Darum kam er in Haft.